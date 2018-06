Anatolie Girnet, un moldovean amator de senzatii tari, a fost prins, la sfarsitul anului 2016, avand asupra sa o dozã de heroinã, bãrbatul declarand cã o are pentru cosumul propriu pentru a se relaxa dupã atatea ore de condus. Dupã mai bine de jumãtate de an de proces, in decembrie anul trecut, judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis sã renunte la aplicarea vreunei santiuni penale si i-au dat lui Anatolie doar un avertisment. Procurorii DIICOT nu au fost de acord cu acest lucru si au contestat sentinta la Curtea de Apel Iasi, a cãrei judecãtori au desfiintat decizia magistratilor vasluieni. Astfel, in loc de avertismentul ‘pãrintesc’, moldoveanul a primit sase luni de... citeste mai mult