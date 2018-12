Românii care se urcă beţi la volan ar putea rămâne fără permis cel puţin un an! Este propunerea poliţiştilor, după ce 65 de români au murit anul acesta în accidente produse de şoferi băuţi.

,,Suntem pe primul loc în Europa la numărul victimelor de pe şosele. Şi doar măsurile extreme ne-ar putea salva", spun autorităţile, în timp ce mulţi şoferi îşi găsesc zilnic scuze pentru a conduce după câteva pahare.

Experţii europeni propun soluţii dure. Un an fără permis şi amenzi mai mari - sunt măsuri care au funcţionat în ţări precum Danemarca sau... citeste mai mult

