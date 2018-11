Luni, 19 noiembrie 2018, instanţa de judecată şi-a însuşit propunerea organelor judiciare şi a dispus măsura arestului la domiciliu faţă de un tânăr de 28 de ani din municipiul Botoşani.



Acesta a fost depistat în zilele de 17, respectiv 18 noiembrie 2018 în timp ce se deplasa în calitate de conducător auto, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi fără a poseda permis de conducere.



Oamenii legii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere sub influenţa alcoolului şi conducere fără permis, în vederea luării măsurilor legale.

