Crima a carui autor a fost un italian de 43 de ani, de profesie contabil, a cutremurat mii de oameni. Barbatul a strangulat-o pe romanca, i-a violat apoi cadavrul si in cele din urma l-a abandonat pe camp. Oroarea s-a intamplat in 2013, in nordul...

Reporterul, 29 Martie 2015