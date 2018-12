Agilehub, organizaţia care oferă gratuit, sub diferite forme de educaţie, pregătire în domeniul tehnologiei informaţionale, organizează pe 8 şi 9 decembrie 2018 prima conferinţă tehnică din Braşov: „Peak IT - From IT Community to the IT Community”.

Evenimentul a apărut din dorinţa organizatorilor de a pune la aceeaşi masă oameni cu diferite pasiuni din IT, dornici de a transmite mai departe cunoştinţele şi experienţele lor. Peak IT a adunat până în acest moment peste 430 de participanţi la cele 20 de workshop-uri practice şi inovative.

17 speakeri sunt entuziasmaţi să susţină cele 5 track-uri pe subiecte diferite, de la testing, web development, agilitate,... citeste mai mult