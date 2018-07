România are zone, precum cea a insolvenţelor, a recuperării de TVA sau a traficului cu ţigări, în care statul poate poate colecta mult mai mulţi bani decât are în prezent, de ordinul miliardelor de euro, România fiind o ţară foarte bogată, a afirmat luni, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Pe zona de finanţe, îmi doresc mai mult. Există foarte multe zone de unde se pot aduce mult mai mulţi bani decât avem astăzi. Sunt locuri din care poţi să aduci foarte mulţi bani. Vorbim de zona de insolvenţe (...) România are undeva la 12-13 miliarde lei, în această zonă, încă gri, încă neclare", a

