Pe un brailean il paste inchisoarea pentru un … hidrofor

La data de 04 martie, politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Marasu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un consatean ar fi sustras bunuri dintr-un imobil nelocuit.

La data de 04 martie, politisti din cadrul Postului de Politie Marasu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la data de 28.02.2019, un consatean, in varsta de 40 de ani ar fi sustras un hidrofor din curtea unui imobil nelocuit, de pe raza localitatii Marasu.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.



acum 42 min. in Locale