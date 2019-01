"E o mare diferenţă faţă de anul trecut. Pot să spun că mi-am atins marele obiectiv. Am câştigat o finală de Grand Slam şi pot să mă consider un număr unu mondial legitim. V-am spus acum un an că nu mă simt complet confortabil pe prima poziţie...

Adevarul, 13 Ianuarie 2019