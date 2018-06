In perioada 15-17 iunie , politistii braileni, sprijiniti de jandarmi, au actionat, pe raza judetului, pentru prevenirea ilegalitatilor privind ordinea si linistea publica, actele de comert si circulatia pe drumurile publice.

Pe timpul activitatilor au fost verificate 36 de societati comerciale, legitimate 413 persoane, oprite in trafic 300 de autovehicule, fiind testati cu aparatul etilotest 75 de soferi.

Totodata, cu aceasta ocazie, politistii au aplicat si 80 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 43.000 de lei, dintre care 64 pentru incalcarea prevederilor... citeste mai mult