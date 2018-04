Primarul, Marian Dragomir, a anuntat in ultima conferinta de presa ca pana la sfarsitul verii acestui an, Braila va beneficia de 12.800 de corpuri de iluminat pe led.

Edilul sef a mai spus ca iluminatul pe led a adus o scadera a cheltuielilor ce tin de iluminatul public.

De asemenea, Dragomir a adaugat faptul ca dupa montarea tuturor corpurilor de iluminat pe led se vor monta si senzori de lumina care vor asigura un iluminat optim in orasul nostru.

"In acest moment au fost montate pest 75% din cele 12.800 de corpuri de iluminat pe led. Se constata o economie la bugetul municipiului Braila pe... citeste mai mult