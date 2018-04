Miercuri, 13 ianuarie, in jurul orei 16:30, politisti de la Politia orasului Ianca i-au depistat in flagrant pe localnicii P.Nelu, in varsta de 33 de ani, si P.Marius, de 35 de ani, in timp ce taiau 3 tei, de pe domeniul public, pe strada Nicolae...

Info Braila, 14 Ianuarie 2016