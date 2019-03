Tensiuniledintre Simona Halep şi Daniel Dobre, au fost comentate şi de căpitanul-nejucător al echipei de Fed Cup, Florin Segărceanu., care nu s-a arătat surprins de reacţia nervoasă a Simonei.

"Pe Simona trebuie să o iei aşa cum este. Eu am învăţat asta. La Fed Cup ştiu ce am de făcut, am mai lucrat cu ea. Simona are o refulare în astfel de momente şi trebuie să accepţi. Sunt obişnuit cu aşa ceva. Trebuie să accepţi şi să te aştepţi la acest lucru. Nu este o surpriză. Cine o cunoaşte pe Simona, şi vrea să fie aproape şi să o ajute, trebuie să accepte...

