Mandate de executare a pedepsei închisorii

Polițistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus luni, în aplicare două mandate de executare a pedepsei închisorii. Un mandat a fost emis în data de 14 mai a.c., de magistrații Tribunalului Arad, pe numele unui bărbat de 51 de ani din Arad, care are de ispășit o pedeapsă de 4 ani cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Un alt mandat a fost pus în executare împreună cu polițiștii postului de poliție Zimandul Nou. Acesta a fost emis pe numele unui bărbat de 36 de ani, care are de ispășit o pedeapsă de 1 an și 3 luni cu închisoarea... citeste mai mult