• Comisarul european pentru Economie şi societate digitală, Mariya Gabriel, a cerut luni o "abordare europeană" asupra "fake news", inaugurând un grup de experţi care să ana­lizeze acest dosar, în condiţiile în care preşedintele francez Emmanuel Macron doreşte o legiferare în acest subiect înainte de finalul lui 2018.

• Liviu Dragnea a declarat, luni, la sosirea la şedinţa CEX al PSD, care are loc la sediul central al partidului, că "Eu vreau să vă spun doar atât, că în toată perioada asta n-am ieşit în nicio apariţie publică, doar am ur­mărit scrisori, am urmărit apariţii publice."... citeste mai mult