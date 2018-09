Pe raza comunei Tichilesti au fost depistati trei barbati ce transportau carne de porc, virusata

Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si desfasurat o actiune, pe raza comunelor Gropeni si Tichilesti, in vederea identificarii produselor de origine animala cu risc de transmitere a virusului pestei porcine africane.

In urma desfasurarii actiunii, politistii l-au depistat in trafic, pe DJ 212, pe la intrarea in localitatea Tichilesti, pe un barbat, in varsta de 37 de ani, in timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 9 kg de carne de porc.

De asemenea, tot pe raza comunei Tichilesti au fost depistati si doi consateni, cu varste de 48 si 44 de ani, care calatoreau cu autobuzul si... citeste mai mult