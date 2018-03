Pe piata unica a UE, se vor face plati internationale la comisioane locale Toti consumatorii si companiile vor beneficia de avantajele pietei unice cand trimit bani, retrag numerar sau efectueaza plati in strainatate, acelasi comision - mic sau zero - urmand sa fie platit atat pentru tranzactiile transfrontaliere in euro, cat si pentru cele efectuate in tara, in moneda locala oficiala.

Aceasta este propunerea Comisiei Europene formulata miercuri, conditiile de tranzactionare aplicate pana acum doar in zona euro urmand sa fie extinse statelor membre din afara ei. "Datorita propunerii... citeste mai mult