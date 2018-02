O teorie simplă spune că o creștere economică trebuie să se reflecte în nivelul de trai al populației. De câțiva ani, guvernele României raportează creșteri economice în valuri; ba chiar în 2017 am fost pe prima poziție în UE și a doua sau a treia în lume ca performanțe economice. Bunăstarea însă n-a ajuns unde trebuie, adică la oameni. În 2011, an în care criza financiară bântuia încă prin țară, am avut mai puțini beneficiari ai venitului minim garanat. De atunci încoace, în mod paradoxal, cu fiecare creștere economică anunțată a crescut și numărul de asistați, deși logic procesul trebuia să fie invers.

