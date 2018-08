Ana Iorga a vorbit în rubrica „Pe cuvânt” despre un tip special de dezacord. „Eu sunt singurul care am venit cu o soluţie". Cum vi se pare această formulare? „Eu sunt singurul care am venit cu o soluţie". Avem în acest enunţ un dezacord. Unul clar, între subiect şi predicat, dar destul de greu de evitat sau de detectat, pentru că enunţul nostru e uşor păcălitor. Să vedem care e mecanismul corect de acord în astfel de exemple.

E greşit aşadar să spun: „Eu sunt singurul care AM venit cu o... citeste mai mult