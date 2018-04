Pe ce va cheltui Anamaria Prodan 7.000 de euro

Anamaria este extrem de afectata de moartea mamei sale. Ea este cea care a iubit-o enorm pe Ionela Prodan si cea care urmeaza sa se ocupe in detaliu de inmormantarea artistei.

Iar Anamaria nu va face economie la pomana mamei sale. Pomana, la care sunt asteptate aproximativ 200 de persoane, va fi organizata la un restaurant de lux din Bucuresti, ea investind in meniuri in jur de 7.000 de euro.

"Cel putin 150 de persoane sunt asteptate joi la masa care se obisnuieste sa se dea dupa inmormantare. Familia a cerut un meniu cu... citeste mai mult