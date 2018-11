Odata cu venirea verii, oamenii cauta in orice lucru motiv sa se relaxeze si sa se racoreasca. Astfel, atat barbatii cat si femeile aleg sa-si cumpere o bere pentru a pune stop caldurii si oboselii. GoEuro a realizat in acest an o clasificare a...

Jurnalul National, 12 Iulie 2016