Exporturile au insumat in primele trei luni ale anului 50,8 miliarde lei, cu 4,6% peste nivelul din primul trimestru din 2012, dupa ce au coborat cu aproape 1% in martie, la 17,5 miliarde lei. In acest timp, importurile au scazut de la inceputul...

Econtext, 10 Mai 2013