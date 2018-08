O femeie din Chile a acceptat pe când avea 63 de ani, să ia in grijă un bătranel de 99 de ani căruia îi arsese casa.

Marta Ramirez s-a gândit că va face și ea o faptă bună, că oricum moșul nu o vai duce prea mult, la cei 99 de ani ai săi.

Ei bine, au trecut 22 de ani de la acel moment, iar bătrânul încă se simte bine. Are 122 de ani și, probabil, este cel mai bătran om din lume.

Doamna binevoitoare se gândește probabil cu groază acum că în loc să-i mănânce ea coliva lui, s-ar putea să se întâmple invers.

Celino Villaneuva Jaramillo s-a născut în 1896, la un an după George al VI-lea.... citeste mai mult

acum 23 min. in Life, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in