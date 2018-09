Pe cale să devină funcțională, noua primărie din Rebrișoara va fi singura cu lift din județ În comuna Rebrișoara este pe cale să fie dat în funcțiune un nou sediu al administrației locale. După cum ne-a declarat, marți, primarul Viorel Clapău, primăria cea nouă va fi inaugurată peste o lună de zile.

„Până în vară, am avut birourile la etajul Căminului Cultural, însă, odată cu modernizarea acestui obiectiv din fonduri europene, am dorit să mutăm primăria în spațiile de la etajul și mansarda dispensarului medical. Astfel, am dat utilitatea deplină unei construcții ce funcționa doar la parter. Intrarea la dispensar va rămâne... citeste mai mult

