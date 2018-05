Pe 1 iulie, Primãria Vaslui preia fosta unitate militarã

Hotãrarea Guvernului Romaniei prin care se aprobã preluarea unitãti militare de cãtre autoritãtile locale a fost publicatã in Monitorul Oficial iar protocolul de predare-primire intre Ministerul Apãrãrii si Primãria Vaslui se va semna pe 1 iulie, a declarat Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui. În sedinta Guvernului din luna aprilie, s-a aprobat hotãrarea privind transmiterea imobilului 363 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale in domeniul public al municipiului Vaslui, precum si declararea acestuia din bun de interes public national in bun de interes public local. Predarea-preluarea imobilului se face pe bazã de... citeste mai mult