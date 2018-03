Tarom are de puţin timp un alt Consiliu de Administraţie (CA), impus de noul ministru al Transporturilor, Lucian Şova. Incomplet (cu doar cinci membri în loc de şapte) şi provizoriu, ca toate cele perindate în ultimul timp, structura de conducere a companiei aeriene naţionale nu are, ca de obicei, nicio legătură cu domeniul aviaţiei. Fie că vorbim de pensionarul de la Curtea de Conturi ori de cel de la serviciul secret al MAI, de fosta şefă a Poştei sau de blonda-minune a Transporturilor, Tarom pare a avea prăbuşirea asigurată.

