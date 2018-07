Dosarul crimelor de la fabrica de ciment din București ia o nouă turnură. Principalii suspecți ai dublului omor de zilele trecute, și ai unei crime care a avut loc in urma cu un an in acelasi loc, sunt cercetati pentru cea de-a patra crima! Ar fi avut loc in Germania, in urma cu cateva luni. Cei doi barbati sunt acum liberi. Judecatorii tribunalului Bucuresti i-au plasat sub control judiciar, desi procurorii cerusera sa fie arestati preventiv

Bănuiți de a patra crimă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Anchetatorii români colaborează cu polițiștii germani pentru a afla dacă suspecții au vreo legătură cu o moarte... citeste mai mult

acum 43 min. in Actualitate, Vizualizari: 30 , Sursa: TVR in