Deşi cererea a scăzut anual în mod constant, Direcţia Silvică Maramureş continuă să scoată la vânzare pomi de Crăciun. În acest an vor fi valorificaţi 1415 brazi şi molizi. An de an, Direcţia Silvică Maramureş scoate la vânzare pomi de Crăciun. Asta...

Informatia zilei MM, 20 Decembrie 2016