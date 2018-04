Paza si protectia unitatilor de invatamant preuniversitar, in atentia Ministerului Educatiei Nationale

Avand in vedere cazul extrem de grav din judetul Vaslui, unde o eleva a fost injunghiata chiar in cancelaria scolii in care aceasta invata, dar si alte cazuri de violenta in scoli, Ministerul Educatiei Nationale este in masura sa faca precizarea ca tema violentei in scoli este un subiect ce preocupa in mod constant autoritatile romane, atat pe cele de la nivel central, cat si pe cele de la nivel local.

Astfel, paza unitatilor de invatamant este o prioritate si pentru Ministerul Educatiei Nationale, reprezentantii... citeste mai mult