Jurnalista Paula Herlo clarifică la rândul său lucrurile, după operația suferită de Florin Busuioc.

După ce s-a spus că medicul care i-a montat stentul este șomer, au fost mai multe voci, inclusiv a ministrului Sorina Pintea, care au ținut să aducă adevărul la lumină.

”Busu a fost operat de dr. Paul Trașcă - medic primar, specializat in cardiologie interventionala. El a fost asistat in sala de dr. Eugen Tiereanu-rezident in ultimul an. Asadar, nu a fost operat de un somer ci de un medic primar, angajat al spitalului, ajutat de un rezident. Asta ca sa... citeste mai mult

acum 45 min. in Actualitate, Vizualizari: 36 , Sursa: Antena 3 in