Paul Stănescu, validat pentru funcția de ministru al Dezvoltării, a declarat că funcţionarul public acuzat de corupţie nu ar trebui dat afară, ci ar trebui transferat la alt loc de muncă, pe motiv că are și el o familie.

”Susţin lucrul ăsta cu funcţionarul public, indiferent de ce e acuzat. E vorba de viaţa unui om. Dacă e acuzat de corupţie, poate fi transferat la alt loc de muncă. Un proces poate dura câţiva ani şi dacă la final se decide că e nevinovat? Din punct de vedere uman, cum să-i spui unui om care e doar acuzat să plece acasă, că nu mai are servicu, salariu? El nu mai are familie, copii, cu... citeste mai mult

azi, 17:17 in Politica, Vizualizari: 32 , Sursa: B1TV in