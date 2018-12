"Dacă am pierdut 5-1, este greşeala mea, pentru că nu am reuşit să-i fac pe jucători să înţeleagă ce le-am cerut. Îmi asum vina, am încercat să jucăm un fotbal ofensiv şi poate am greşit, dar am încercat. Aceasta este filozofia mea", a spus...

Mediafax, 22 Februarie 2018