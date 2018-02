Paul Dobre (PNL): In privinta Legii salarizarii, practic PSD a mintit, desi a vrut sa minta frumos Vicepresedintele PNL Victor Paul Dobre a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Buzau, ca "in privinta Legii salarizarii, practic PSD a mintit, desi a vrut sa minta frumos", el considerand ca "legea de fapt este cea mai grea lovitura pe care PSD o da propriului electorat".

