„Pentru ca produsele pe care le cumparati in perioada postului, premergatoare sarbatorilor pascale, sa nu prezinta un pericol pentru sanatatea dumneavoastră va recomand să acordati o atentie deosebita listei ingredientelor. In cazul in care aceasta contine si ingrediente de origine animala, respectiv lapte praf, zer praf, pudra de oua, trebuie sa stiti ca aceste produse nu fac parte din grupa produselor de post”, precizează directorul general al ANPC.

Acesta recomandă verificarea completă a... citeste mai mult

azi, 07:10 in Social, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in