Patru zimbri din Rezervaţia Naturală Valea Zimbrilor de la Buzău vor fi eliberaţi în Munţii Carpaţi.

Reintroducerea exemplarelor în sălbăticie se va face pentru popularea munţilor cu această specie.

De la an la an, numărul zimbrilor a crescut, astfel că în anul 2017 erau 36 de animale.

După 10 ani de la înfiinţare, rezervaţia va elibera primele patru exemplare în Munţii Carpaţi.

În acest moment aici trăiesc 26 de zimbri, după ce doi au murit de bătrâneţe şi 8 în timpul luptelor dintre masculi.

De altfel, pentru a se limita aceste lupte teritoriale în cursul acestui an ţarcul, de 11 hectare va fi împărţit în două, cu ajutorul unui gard.

Pentru extinderea rezervaţiei,... citeste mai mult