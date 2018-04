Evenimentul este la a X-a ediție și este organizat de trupa de teatru Atelierul de Teatru. Deschiderea are loc mâine la ora 13,30 la Casa Tineretului. Vor participa la acest festival adolescenți din Bacău, Pitești, București, Brașov, Piatra Neamț.



„Între 25-29 aprilie 2018, la Botoșani are loc, aș spune unul din cele mai vizibile evenimente culturale Festivalul de Teatru Adolescentin AmFiTeatru ediția a X-a. Deci un moment festiv din punctul meu de vedere prin acest festival care acum are proprie organizare, proprie finanțare un aport substanțial al voluntarilor unde... citeste mai mult

azi, 14:13 in Locale, Vizualizari: 128 , Sursa: Botosaneanul in