Patru vasluience centenare au fost felicitate de Prefecturã!

Ieri, în Sala Mare a Palatului Administrativ, a avut loc un eveniment de suflet. Trei vasluience nãscute în 1918, anul Marii Uniri, au fost felicitate de prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, si de sefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Evenimentul a avut loc in cadrul campaniei ‘O viatã cat un Centenarî a MAI, care aduce in atentie romanii care implinesc, in 2018, un veac de viatã. Eduard Popica le-a felicitat pe Elena Balan, din satul Tarzii, comuna Oltenesti, Elena Stãnescu, din... citeste mai mult