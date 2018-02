Mama, iubita, prietena cea mai bună, şefa – fiecare are un profil diferit, căruia i se potriveşte un anumit gen de cadouri, aşa că noi ne-am căutat inspiraţia online, pe Sensodays.ro, unde am găsit multe idei speciale.

Un avantaj în plus este şi faptul că poţi trimite cadoul direct prin intermediul SensoDays.ro, acasă sau la biroul celei dragi! Livrările ajung în toată ţara: tot ce trebuie să faci este să alegi cadoul potrivit şi să introduci datele necesare.

Aşadar, iată mai jos o clasificare în... citeste mai mult

acum 45 min. in Life, Vizualizari: 82 , Sursa: Adevarul in