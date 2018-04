Patru tineri din comuna Gabrielescu au furat dintr-un magazin chiar din satul lor

In urma investigatiilor efectuate de catre politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Bordei Verde, i-au identificat pe patru tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, toti din satul Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, banuiti ca, in noaptea de 05/06.10.2017, ar fi patruns, prin efractie, intr-un magazin din localitatea de domiciliu, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, in valoare totala de 100 de lei.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru furt calificat si se continua cercetarile in vederea documentarii intregii activitati infractionale a acestora.

