Patru televiziuni se bat pentru Champions League

Pe 22 martie s-a incheiat perioada in care posturile de televiziune doritoare puteau trimite la UEFA scrisoarea de intentie in vederea achizitionarii drepturilor tv pentru urmatoarele trei sezoane in cele doua competitii europene de club. Acordarea drepturilor va fi facuta in urma unei licitatii. Cum acesta este ultimul sezon din cele trei in care Telekom Sport a avut exclusivitate pentru difuzarea in Romania a partidelor din Champions League si Europa League, iar Pro Tv a detinut optiunea free to air pentru posturile cu acoperire nationala, pentru pachetul... citeste mai mult