Un sofer din Barlad, in varsta de 46 de ani, a murit, sambata dimineata, in jurul orei 07:00, pe DE 584, in afara localitatii brailene Baraganul, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe camp. Mihaita G. a pierdut controlul volanului, in timp ce...

Info Braila, 27 Iulie 2015