Patru tineri au încercat să înveţe româneşte în doar o oră. La final, aceştia au fost filmaţi în timp ce spun un monolog în faţa camerei.

Luca Lampariello, Alex Rawlings, Matthew şi Michael Youlden au făcut un curs intensiv de limba română, încercând să înveţe, în doar 60 de minute, să se exprime în româneşte. Tinerii sunt însă printre puţinii oameni din lume care vorbesc fluent în peste zece limbi străine.

A post shared by Ted Wood (@tedw00d) on Sep 1, 2016 at 9:16am PDT



A post shared by Ted Wood (@tedw00d) on Sep 1, 2016 at 9:13am... citeste mai mult