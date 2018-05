Patru sfaturi ca sa-ti transformi bucataria intr-un spatiu modern si primitor Bucataria nu mai este de mult timp doar un spatiu functional in care sa-ti prepari mancarea sau sa faci un ceai pentru cei dragi. Este, pentru multi, chiar sufletul casei. De aceea, este important sa ne simtim confortabil in acest spatiu, sa avem parte de toate avantajele care ne pot imbunatati viata, sa putem sa intretinem usor acest spatiu si, la finalul zilei, sa ne simtim placut aici. Chiar daca, din cand in cand, pentru asta trebuie sa facem niste modificari, astfel incat sa-l modernizam putin. Daca planificati niste... citeste mai mult

azi, 01:14 in Social, Vizualizari: 87 , Sursa: 9am in