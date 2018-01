Fondul caută start-up-uri locale care activează în domenii precum servicii IT şi software, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, transformare digitală, soluţii IT pentru sănătate, FinTech.

GapMinder, un fond de investiţii de capital de risc cu un buget de 26 mil. euro obţinut în majo­ritate din fonduri comunitare şi în care parteneri fondatori sunt şi patru români - printre care şi Dan Mihăescu, fost CEO al furnizorului de servicii de comunicaţii GTS Telecom - are în plan să acorde în următorii trei ani finanţări unor start-up-uri... citeste mai mult