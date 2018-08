Patru noi expoziții, punctul de atracție al verii la Centrul de Interes

În luna august, Centrul de Interes îi invită pe toți clujenii iubitori de artă, și nu numai, să se lase inspirați de noi expoziții de artă. Vernisajul comun al expozițiilor găzduite de BARIL, CAMERA, SABOT și SPAȚIU INTACT, va avea loc joi, 9 august, începând cu ora 19:00, la Centrul de Interes de pe strada Fabricii de Chibrituri, nr 9, etaj 4. De la eveniment nu vor lipsi muzica bună și preparatele street food.

4 expoziții noi la etajul 4

Expoziția "As far as the eye can see" de la galeria BARIL readuce în atenția publicului picturi semnate de artistul Maxim Liulca. "Mi-e destul de clar cum trebuie să arate o pictură, am un set anume de...

