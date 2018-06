Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Fundația eMAG invită unităţile de învăţământ din satele din Călărași să solicite finanțare pentru deschiderea de centre after school „Nouă Ne Pasă” (NNP), până pe 15 mai. Programul NNP...

Observator de Calarasi, 12 Aprilie 2017