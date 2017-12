Patru masini s-au ciocnit in Capitala Patru masini s-au ciocnit pe Bulevardul Aviatorilor din Bucuresti, dupa ce un sofer nu a oprit la timp. Foto: Facebook/ Politia Romana Social Barbatul mergea in coloana si pentru ca nu a franat la timp, a intrat cu masina in autoturismul din fata, dupa care a lovit alte doua masini.

In urma accidentului, o persoana a fost ranita si transportata la spital pentru ingrijiri, dar se afla in afara oricarui pericol.

Toate cele patru masini au fost puternic avariate, potrivit Stirileprotv.ro.

Circulatia a fost restrictionata pe Bulevardul Aviatorilor pana cand cele patru masini au... citeste mai mult

