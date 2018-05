Patru din 10 romani nu sunt multumiti de serviciile companiilor autohtone 43,5% dintre romani se declara nemultumiti de calitatea serviciilor prestate de companiile din Romania si de experienta lor in interactiunea cu acestea, potrivit unui studiu realizat de UP! Your Service, liderul global in construirea unei culturi superioare a serviciilor.

Alti 42,8% dintre romani sustin ca au avut, in general, experiente bune in relatia cu furnizorii de produse si servicii cu care interactioneaza, iar 11,1% se declara foarte multumiti de calitatea serviciilor, insa numai 2,6% spun ca au beneficiat de o... citeste mai mult