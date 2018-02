Barna (USR): Kovesi a fost miercuri seara in pozitia in care spui adevarul privind oamenii in ochi Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, la Digi 24, ca declaratia de miercuri seara a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a reusit sa...

9am, 15 Februarie 2018