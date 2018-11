Ieri, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” a îmbrăcat haine de sărbătoare. Ca în fiecare an, spiritul acestei zile, în care unitatea școlară își serbează numele - sub ocrotirea patronilor săi spirituali, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil - a adus mai aproape unii de ceilalți cadrele didactice, elevii și părinții, comunitatea locală.



Suita de activități, reunite într-un program realizat la toate cele patru niveluri ale școlii - preprimar, primar, gimnazial și liceal - a stat, în primul rând, sub semnul diversității și al participării afective.... citeste mai mult