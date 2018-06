Patronii vor putea scoate bani din firme de mai multe ori pe an, ca dividende

Patronii şi alţi acţionari vor putea scoate bani, sub formă de dividende, din firme şi de 4 ori pe an, potrivit unei legi adoptate, recent, de Parlament.

Camera Deputaţilor, ca for decizional, a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie promulgată de preşedintele ţării şi publicată în Monitorul oficial.

